В Раде нет постановлений об отставке министров, в частности Степанова – Разумков

В Верховной Раде нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Относительно разговоров об отставке Степанова. Они идут достаточно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте. Но по состоянию на сегодняшний день ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре в зале. И я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", – сказал Разумков в программе "Здоровая политика" на Украинском радио.

При этом он убежден, что такие процессы, как отставка министра здравоохранения, "не пойдут на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса".

Вместе с тем спикер подчеркнул, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от COVID-19.