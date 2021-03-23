Венецианская комиссия обнародовала рекомендации в отношении законопроекта о политических партиях

Венецианская комиссия приняла рекомендации, касающиеся законопроекта о политических партиях: приветствуются проведенные консультации с заинтересованными сторонами, которые нужно продолжать, равно, как нужно внедрить систему мониторинга за выполнением закона.

Соответствующий документ обнародован во вторник на сайте Венецианской комиссии.

В частности, в комиссии приветствовали тот факт, что законопроект стал «предметом обширных консультаций с широким кругом заинтересованных сторон, с многочисленными предложениями о поправках, которые рассматривались по ходу дела». «Рекомендуется, чтобы государственные органы продолжали такие всеобъемлющие, обширные и эффективные консультации, в том числе с широким кругом политических партий, а также предлагали женщинам и мужчинам равные возможности для участия», - сказано в рекомендациях.

Кроме того, в Венецианской комиссии полагают, что такие консультации должны проводиться на разных этапах законотворческого процесса, в том числе перед парламентом, и, в частности, после значительных изменений в некоторых частях законопроекта. «В качестве важного элемента хорошего законотворчества также должна быть внедрена последовательная система мониторинга и оценки выполнения закона и его воздействия, которая позволила бы эффективно оценивать действие и эффективность законопроекта после его принятия», - полагают в комиссии.