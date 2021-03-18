Политика

12:43 18.03.2021

Рада пока не планирует менять график работы из-за сурового карантина в Киеве - нардеп Верещук

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Рада пока не планирует менять график работы из-за сурового карантина в Киеве - нардеп Верещук

Верховная Рада пока не планирует менять график работы в связи с введением суровых карантинных ограничений в Киеве с 20 марта, сообщила журналистам народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Относительно Верховной Рады, мы дорабатываем завтра последний день (пленарной недели, - ИФ) и потом - неделя работы в регионах... По крайней мере, я знаю, что господин Разумков (глава Верховной Рады, - ИФ) сказал, что ничего для нас пока что не меняется," - отметила Верещук во время брифинга в четверг.

Как сообщалось, 18 марта из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 20 марта ввести суровые карантинные ограничения. Суровый карантин в Киеве ориентировочно продлится три недели – до 9 апреля включительно.

 

Теги: #карантин #рада #работа #верещук
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