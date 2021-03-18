С 20 марта в Киеве вводят суровый карантин на три недели – Кличко

Из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям вводит суровые карантинные ограничения, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в четверг.

"С 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит суровые карантинные ограничения, потому что нам нужно спасать здоровья и жизнь людей", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что суровый карантин в Киеве ориентировочно продлится три недели.

"Будет запрещена работа заведений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что под запрет подпадает также проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что будет запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

"Последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве", - сообщил Кличко.

Он отметил, что заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

"Работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - авто-заправочные станции. Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес- и спортивные залы - но без групповых занятий", - подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что столичные детские сады продолжат работать, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

"Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме со строгим соблюдением масочного режима.

"С заполненностью мест для сидения на 50%", - заявил мэр.

По его словам, ограничения в Киеве вводятся на три недели - до 9 апреля включительно.

"Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдения ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизнь людей! " - призвал Кличко.