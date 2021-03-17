Политика

10:31 17.03.2021

В "Слуге народа" не исключают проведение внеочередного пленарного заседания

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В "Слуге народа" не исключают проведение внеочередного пленарного заседания

Во фракции "Слуга народа" не исключают возможность созвать внеочередное пленарное заседание для рассмотрения важных вопросов повестки дня, которое заблокировано голосованием за поправки к земельному законопроекту, сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

"Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят в повестке дня", - сказала Пидласа журналистам в среду.

При этом она назвала "абсолютно неконструктивным поведение оппозиции" в связи с подачей более трёх тысяч поправок к законопроекту о передачи земли в громады (#2194), из-за чего рассмотрение других вопросов в парламенте может быть заблокировано на несколько недель.

Теги: #слуга_народа #внеочередное_заседание
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