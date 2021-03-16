Нардеп Дунда предлагает Раде денонсировать "Харьковские соглашения"

Народные депутаты Олег Дунда и Александр Алексейчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Об этом Дунда сообщил на брифинге в парламенте.

"Харьковские соглашения были проверкой тогдашнего руководства нашего государства на их способность защищать и отвоевывать независимость Украины. И оказалось, что государственная власть в то время не выдержала этой проверки, а выбрала денежный компромисс, предав интересы украинцев, сознательно отдавая "на откуп" наши украинские территории", - заявил народный депутат.

По мнению Дунды, если бы в 2010 году часть народных депутатов не проголосовала за ратификацию "Харьковских соглашений", в 2013-2014 годах шел бы процесс подготовки к выводу Черноморского флота Российской Федерации с Крымского полуострова, а не спокойная, комфортная и распланированная подготовка к его аннексии.

Он добавил, что на сегодняшний день есть только одно основание, позволяющее находиться россиянам в Крыму - это те самые Харьковские соглашения 2010 года. Но, с учетом событий, произошедших в Крыму в 2014 году, Украина имеет законное право денонсировать их как можно быстрее.

Таким образом, больше никаких законных оснований для присутствия российских военных на территории украинского Крыма уже не будет.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 11 марта поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства голосования по ратификации "Харьковских соглашений" в 2010 году и при наличии оснований открыть уголовные производства по статье о госизмене по отношению к народным депутатам VI созыва.