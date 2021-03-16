Политика

15:36 16.03.2021

Нардеп Дунда предлагает Раде денонсировать "Харьковские соглашения"

2 мин читать
Нардеп Дунда предлагает Раде денонсировать "Харьковские соглашения"

Народные депутаты Олег Дунда и Александр Алексейчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Об этом Дунда сообщил на брифинге в парламенте.

"Харьковские соглашения были проверкой тогдашнего руководства нашего государства на их способность защищать и отвоевывать независимость Украины. И оказалось, что государственная власть в то время не выдержала этой проверки, а выбрала денежный компромисс, предав интересы украинцев, сознательно отдавая "на откуп" наши украинские территории", - заявил народный депутат.

По мнению Дунды, если бы в 2010 году часть народных депутатов не проголосовала за ратификацию "Харьковских соглашений", в 2013-2014 годах шел бы процесс подготовки к выводу Черноморского флота Российской Федерации с Крымского полуострова, а не спокойная, комфортная и распланированная подготовка к его аннексии.

Он добавил, что на сегодняшний день есть только одно основание, позволяющее находиться россиянам в Крыму - это те самые Харьковские соглашения 2010 года. Но, с учетом событий, произошедших в Крыму в 2014 году, Украина имеет законное право денонсировать их как можно быстрее.

Таким образом, больше никаких законных оснований для присутствия российских военных на территории украинского Крыма уже не будет.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 11 марта поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства голосования по ратификации "Харьковских соглашений" в 2010 году и при наличии оснований открыть уголовные производства по статье о госизмене по отношению к народным депутатам VI созыва.

Теги: #законопроект #нардепы #харьковские_соглашения #крым #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 16.03.2021
МИД Грузии решительно осуждает оккупацию Россией Крыма и Севастополя

МИД Грузии решительно осуждает оккупацию Россией Крыма и Севастополя

15:08 16.03.2021
Грузия и Польша по случаю 7-й годовщины "референдума" в Крыму подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Грузия и Польша по случаю 7-й годовщины "референдума" в Крыму подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

14:58 16.03.2021
Краевая рада украинцев Крыма инициирует расследование в отношении российских артистов, которые незаконно посещали Крым

Краевая рада украинцев Крыма инициирует расследование в отношении российских артистов, которые незаконно посещали Крым

13:21 16.03.2021
Кулеба: нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на Крымскую платформу, подтверждает, что Украина находится на правильном пути

Кулеба: нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на Крымскую платформу, подтверждает, что Украина находится на правильном пути

13:11 16.03.2021
США призывают РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских ползаключенных

США призывают РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских ползаключенных

12:38 16.03.2021
Британия никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму – посол

Британия никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму – посол

12:14 16.03.2021
Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

11:48 16.03.2021
Зеленский по случаю годовщины "референдума" в Крыму: Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское

Зеленский по случаю годовщины "референдума" в Крыму: Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское

11:13 16.03.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

09:36 16.03.2021
МИД Украины призывает РФ не заниматься политическим буллингом в связи с угрозами участникам Крымской платформы

МИД Украины призывает РФ не заниматься политическим буллингом в связи с угрозами участникам Крымской платформы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Грузия и Польша по случаю 7-й годовщины "референдума" в Крыму подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

НАТО привержено политике открытых дверей и поддержке Украины и Грузии – годовой отчет генсека Столтенберга

Кулеба: нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на Крымскую платформу, подтверждает, что Украина находится на правильном пути

США призывают РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских ползаключенных

Британия никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму – посол

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина рассчитывает на поддержку Словении в период ее председательства в Совете ЕС - Кулеба

НАТО привержено политике открытых дверей и поддержке Украины и Грузии – годовой отчет генсека Столтенберга

Кулеба: нет никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией

В "Голосе" считают, что КС даст негативное заключение о законопроекте относительно порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

Маруся Звиробий снялась с выборов в Раду на 87-ом округе в пользу Кошулинского

Украинцы больше всего доверяют Разумкову, меньше всего – Медведчуку - опрос

Почти каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах - соцопрос

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": Сейчас таких процессов я не вижу

Позиция Китая по Крыму не изменилась в связи с ситуацией вокруг "Мотор Сич" – Енин по результатам встречи с послом

Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА