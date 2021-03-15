Политика

09:19 15.03.2021

В Украине надеются, что глава ПАСЕ сможет в Москве поднять вопросы о возвращении Крыма и выводе российских войск с Донбасса

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В Украине надеются, что глава ПАСЕ сможет в Москве поднять вопросы о возвращении Крыма и выводе российских войск с Донбасса

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Мережко рассчитывает, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время своего визита в Москву 14-16 марта сможет поднять вопросы оккупированного Крыма, российского военного присутствия на Донбассе и дела сбитого российскими военными самолета Малазийских авиалиний рейса MH-17.

"У господина Дамса широкий круг вопросов, который он может поднять во время переговоров с россиянами: возвращение Украине временно оккупированного Крыма, взаимодействие с международным следствием по делу о сбитом российскими военными самолете Малазийских авиалиний MH-17, вывод российских войск с востока Украины, освобождение украинских заложников и политзаключенных, в том числе активистов крымскотатарского народа. Воспользуется ли господин Дамс возможностью задать эти вопросы перед "российскими партнерами"? Ждать ответа недолго", – сказал Мережко агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что эти вопросы – только украинская составляющая, а кроме них "еще есть вопросы, касающиеся Грузии, Молдовы, есть также дело Навального, которое непосредственно касается авторитета Берлина, есть и дело Скрипалей, по которому известна позиция Лондона". "Не забудем и огромный блок проблемных вопросов по защите прав человека в самой России и перспективы выполнения этим государством решений ЕСПЧ. То есть речь идет о визите высокопоставленного представителя ПАСЕ в столицу государства - международного террориста, представители которой в силу разных обстоятельств пока находятся за общим столом международных переговоров", – добавил Мережко.

В то же время вице-президент ПАСЕ обратил внимание на то, что этот визит Дамса в Москву вполне соответствует полномочиям председателя Парламентской ассамблеи. Вместе с тем, по словам Мережко, данный визит осуществляется по приглашению российской стороны, которая "использует стремление чиновников Совета Европы хоть каким-то образом прорвать информационную блокаду, вызванную Covid-19, часто в ущерб и без того разрушенного авторитета Совета Европы и его Ассамблеи".

"Как известно, осенью прошлого года россияне так же настойчиво затягивали к себе генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич и собственно Хендрика Дамса, который очень хотел, однако не смог осуществить визит в Москву именно учитывая коронавирус. Важно отметить, что на этот раз украинская сторона, как и накануне визита генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, довела до господина Дамса сигналы о репутационных рисках ответного визита. Я уверен, что в европейском истеблишменте еще свежи воспоминания об унижении Жозепа Бореля во время недавнего визита в Россию", – добавил политик.

Теги: #рф #пасе
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