Политика

13:38 14.03.2021

Киевская облорганизация "Слуги народа" избрала нового руководителя вместо Дубинского, которого могут исключить из партии

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Киевская облорганизация "Слуги народа" избрала нового руководителя вместо Дубинского, которого могут исключить из партии

Члены Киевской областной организации партии "Слуга народа" избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

Соответствующее решение члены парторганизации приняли на внеочередной конференции в воскресенье, сообщает сайт партии. "На конференции члены организации приняли решение о переизбрании руководителя. Большинством голосов новым председателем Киевской партийной ячейки стал Андрей Мотовиловец", – говорится в сообщении.

Вместе с тем члены организации считают, что Дубинский, ранее возглавлявший Киевскую областную организацию "Слуги народа", не может входить в национальный совет громад, который был создан во время внеочередного съезда партии 13 марта. Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии.

Как сообщалось, накануне члены партии "Слуга народа" поставили вопрос о дальнейшем пребывании Дубинского на должности главы Киевской областной организации и обратились к председателю политсилы с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам.

Теги: #дубинский #мотовиловец #слуга_народа
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