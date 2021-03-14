Политика

00:54 14.03.2021

Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

1 мин читать
Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и глава постоянной по вопросам здравоохранения и социальной политики комиссии в Киевсовете Марина Порошенко призывают вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний.

"Прививаться обязательно надо... Это - защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее 80% населения за короткий срок привить, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который будет ощутимым", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что показатель заболеваний коронавирусом в Киеве подходит к черте, и таким образом на конец марта столица может войти в "красную зону".

"Призываю центральную власть наконец осознать свою ответственность и защитить людей", - подытожил Порошенко.

Теги: #вакцинация #заявление #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:41 14.03.2021
Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

00:42 14.03.2021
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

22:53 13.03.2021
На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

21:25 13.03.2021
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

20:22 13.03.2021
В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

20:09 13.03.2021
В Минздраве рассказали о вакцинации пожилых людей

В Минздраве рассказали о вакцинации пожилых людей

19:06 13.03.2021
ФГИ занимается возвратом Азовского судоремонтного завода на баланс государства

ФГИ занимается возвратом Азовского судоремонтного завода на баланс государства

18:53 13.03.2021
"Евросолидарность" призывает правительство Украины вернуть украденные средства в украинский бюджет и начать с "95 квартала"

"Евросолидарность" призывает правительство Украины вернуть украденные средства в украинский бюджет и начать с "95 квартала"

18:36 13.03.2021
В МИД указали, что экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений"

В МИД указали, что экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений"

17:50 13.03.2021
В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок

Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕК отреагировала на письмо группы стран ЕС относительно справедливости распределения вакцин

"Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок

Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

В Раде планируют на следующей неделе закончить работу над текстом законопроекта о местном референдуме - Стефанчук

Разумков призвал депутатов от "Слуги народа" продолжать выполнять программные принципы партии

Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа"

Украина настроена на активизацию политического диалога с Афганистаном - Жовква

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА