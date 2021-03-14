Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и глава постоянной по вопросам здравоохранения и социальной политики комиссии в Киевсовете Марина Порошенко призывают вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний.

"Прививаться обязательно надо... Это - защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее 80% населения за короткий срок привить, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который будет ощутимым", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что показатель заболеваний коронавирусом в Киеве подходит к черте, и таким образом на конец марта столица может войти в "красную зону".

"Призываю центральную власть наконец осознать свою ответственность и защитить людей", - подытожил Порошенко.