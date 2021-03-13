Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

Съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение съезд принял в субботу.

В состав политсовета партии вошли, в частности, народные депутаты Давид Арахамия, Артем Культенко, Роман Коптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус.

Кроме того, членами политсовета стали вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В целом, в политсовет должны войти 73 члена, 62 из которых избрал съезд в субботу. Остальных 11 мест, как объяснил председатель партии Александр Корниенко, согласно новому уставу, "смогут доукомплектовать в процессе".