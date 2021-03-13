Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

Политическая партия "Слуга народа" утвердила новую редакцию своего устава, такое решение поддержал съезд политсилы.

"Мы решили (новой редакцией устава - ИФ) формализовать те отношения, которые есть в партии, и создать определенную новую структуру", - заявил председатель партии Александр Корниенко на съезде партии в субботу в Киеве.

Он уточнил, что в составе партии будет два больших руководящих органа - политический совет, который непосредственно формирует съезд партии, и национальный совет громад. Аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.

Вместе с тем "Слуга народа" планирует предусмотреть в своем составе систему секретарей.

Также, согласно новой редакции устава, партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов.

Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновлённый подход приёма в членство партии. С этой целью будут созданы номинационные комитеты для собеседований с претендентами.