Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о поддержке Украинским государством санкций, введенных США в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

"О санкциях США в отношении бывших владельцев Приватбанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.