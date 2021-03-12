Политика

20:50 12.03.2021

Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

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Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о поддержке Украинским государством санкций, введенных США в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

"О санкциях США в отношении бывших владельцев Приватбанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Теги: #сша #санкции #коломойский
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