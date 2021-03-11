Политика

20:29 11.03.2021

США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

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США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка, в частности, деятельности его бывшего владельца Игоря Коломойского, сказал американский дипломат, директор Института Маккейна и экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер.

"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского - ИФ) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", - сказал Волкер в ходе public talk в Киеве в четверг вечером, отвечая на вопрос об ожиданиях США в отношении дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в санкционный список.

Он подчеркнул, что в кругах американского политикума, по его мнению, есть ожидания, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Теги: #сша #санкции #коломойский
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