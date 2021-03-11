Политика

20:07 11.03.2021

Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине - Волкер

3 мин читать
Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине - Волкер

Администрация президента США Джо Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, заявил американский дипломат, директор Института Маккейна, специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер.

"Будет внимание состоянию реформ, борьбе с коррупцией, шагам, которые должна предпринять Украина для своих собственных интересов, чтобы развивать экономику, продолжать реформы. И я думаю, что, как всегда, будет комбинация поддержки Украины и настаивание на том, что есть определенные вещи, которое остальной мир не может сделать за вас, только украинцы могут сделать их сами", - сказал он в ходе публичной дискуссии, организованной Центром национальной устойчивости и развития совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, в Киеве в четверг.

По его словам, еще одна сфера, в которой есть ожидания Украины и которые при этом являются реалистичными, это продолжение значительной помощи по безопасности Украине.

"Об этом не было слышно во время администрации Обамы, были ограничения на летальное оборонное оружие, количества были не такими большими. На протяжении последних четырех лет эти цифры увеличились. Ограничения на летальное оборонное оружие были устранены, Javelin, противотанковые ракеты были предоставлены. И я думаю, что администрация Байдена рада продолжить это. Это будет хорошо для того, чтобы удостовериться в том, что даже если Россия продолжит войну на Востоке, она ее не расшит, потому что это будет очень дорого для России", - указал Волкер.

Он добавил, что украинская власть заинтересована в сотрудничестве с США и отметил, что в администрации Байдена, скорее всего, не будет отдельного представителя Государственного департамента США по Украине.

"Они хотят, чтобы США поддерживали Украину, они хотят сотрудничества на наивысшем уровне, чтобы кто-то в дипломатическом мире уделял особое внимание Украине. По моему пониманию, они поручат обязанности специального представителя кому-то в администрации, на уже существующей позиции. Это модель, которая также существовала при администрации Обамы", - рассказал он.

В то же время Волкер указал, что сторонний наблюдатель видит, что ряд реформ, проведенных во время президентства Петра Порошенко и особенно первого года администрации президента Владимира Зеленского, были поставлены под сомнение в Украине.

"Есть силы, которые теперь борются против них, и для правительства это борьба - продолжать их. То ли это земельная реформа, то ли декларации о незаконном обогащении членов парламента - многие из этих вещей были отложены силами в обществе. И я считаю, что одна вещь, которой хочет администрация Байдена, МВФ - это, чтобы они вернулись", - сказал он.

В то же время Волкер указал, что не стоит переоценивать важность телефонного звонка между президентами США и Украины.

"Да, это хорошо для президентов двух стран поговорить друг с другом, и да, это хорошо для того, чтобы дать стимул соответствующим правительствам и администрациям работать вместе. Но звонок сам по себе это просто звонок, потом ты идешь спать, просыпаешься следующим утром и потом что, все равно приходится делать всю работу", - добавил Волкер.

Он подчеркнул, что это важная, но лишь одна вещь на фоне большего контекста работы, которую должны делать США и Украина вместе.

Теги: #сша #коррупция #реформы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 11.03.2021
США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

10:10 11.03.2021
Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

10:09 11.03.2021
США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

05:42 11.03.2021
Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

02:37 11.03.2021
Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

23:59 10.03.2021
США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

22:28 10.03.2021
США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"

США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"

19:01 10.03.2021
Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

18:16 10.03.2021
Замдиректора одного из институтов НАН Украины уличен во взяточничестве - СБУ

Замдиректора одного из институтов НАН Украины уличен во взяточничестве - СБУ

17:13 10.03.2021
Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия не получала от Украины конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки"

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия не получала от Украины конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки"

Премьер Грузии заявил о готовности властей продолжить диалог с оппозицией при посредничестве ЕС

Зеленский поздравил президента Литвы с Днем восстановления независимости

Варшава высылает белорусского дипломата

Тихановская ждет от ЕС новых санкций против Лукашенко

РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

Процесс восстановления Донбасса можно начать в нынешнем году, развивая экономику региона – лидер партии "Голос"

В Раде действует около сотни межфракционных депутатских объединений – "ОПОРА"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА