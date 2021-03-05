В Раду могут пройти семь партий – опрос

Семь политических партий - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" и Радикальная партия преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", за которую проголосовали бы 19,5% из тех, кто определился со своим выбором и намерен на них проголосовать. За "Евросолидарность" проголосовали бы 14,7% определившихся, за "ОПЗЖ" - 14,3%, за "Батькивщину" - 12,3%, за партии "Сила и честь" и "Украинская стратегия Гройсмана"- по 5,3%, за Радикальную партию - 5,0%.

При этом остальные политические силы, согласно результатам исследования, не преодолели бы проходного барьера. В частности, за партию Евгения Мураева "Наши" готовы проголосовать 4% определившихся с выбором и готовых в них участвовать респондентов, за партию "Голос" и за Партию Шария – по 3,1%, за партию "За будущее" - 3%, за "Свободу" - 2,8%, за партию "УДАР" - 2,7%, за "Народный фронт" - 1,9%.

Всего в ходе исследования было опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Респонденты отбирались на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.