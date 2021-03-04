Корниенко: Некоторые положения законопроекта о Киеве надо переосмыслить

Законопроект "О городе Киеве - столице Украины" требует переосмысления, его авторы намерены продолжать над ним работу, сообщил лидер партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Он (законопроект - ИФ) опять претерпевает какие-то трансформации. Я знаю о предложении авторов - снова собраться и посмотреть его еще раз. Тут, мне кажется, такая бесконечная песня, потому что законопроект касается и Конституции, и закона о местном самоуправлении, и других законов. То есть, он немножко был вырван из контекста и сейчас его надо вернуть в общий контекст", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По его словам, несмотря на то, что Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении осенью 2019 года, он не устарел, поскольку его готовила группа, работавшая над законом о местном самоуправлении. "Там есть вещи, которые, возможно, уже надо переосмыслить, а есть, которые надо оставить. Он пока еще дозревает", - отметил первый заместитель главы фракции.

Как сообщалось законопроект "О городе Киеве - столице Украины" №2143-3 парламент принял в первом чтении 3 октября 2019 года.