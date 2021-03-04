Кулеба: никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность

Никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании "Закарпатской Украины" в обмен на вакцину из России.

"Я хочу подчеркнуть еще раз, что я лично выступаю за очень дружественные и максимально конструктивные отношения с нашими западными соседями. Со Словакией нас очень много всего объединяет, но никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины. И в этом плане, при всей дружбе со словацкими коллегами, наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в четверг.

Он заверил, что если бы Словакия сразу не извинилась за слова главы правительства, Украина пошла бы на дальнейшие шаги.

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и потому сразу свои извинения принес министр иностранных дел от имени государства, сегодня утром извинения принес и премьер-министр Словакии, он сделал это публично", - указал глава МИД Украины.

Как сообщалось, в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины от COVID-19, премьер-министр Словакии Игорь Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил. Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьер-министра страны.