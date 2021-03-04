Словацкий премьер извинился перед Украиной за неуместные высказывания по поводу Закарпатья

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за свои высказывания об обещании "Закарпатской Украины" в обмен на вакцину из России.

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия - твой друг", - написал Матович в Twitter в четверг.

Как сообщалось, в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил. Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьер-министра страны.