Политика

09:56 04.03.2021

Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за "неуместные высказывания" премьер-министра

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Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за "неуместные высказывания" премьер-министра

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании "Закарпатской Украины" в обмен на вакцину из России.

"Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения", - написал Корчок в Facebook в среду.

Как сообщалось, в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил.

 

Теги: #словакия #извинения #мид
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