Политика

19:03 03.03.2021

МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии из-за его некорректного высказывания о Закарпатье

2 мин читать
МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии из-за его некорректного высказывания о Закарпатье

В Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому был выражен протест из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича во время сегодняшнего интервью словацкому радио "Экспресс".

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", сказано в комментарии МИД Украины на сайте ведомства.

Отмечается, что особенно оскорбительно для украинского народа звучат "такие шутки" в нынешних условиях агрессии РФ и временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и части Донбасса.

"Неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович за некорректные высказывания", - подчеркнули в МИД Украины.

Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими некорректными высказываниями об "обмене Закарпатья" на вакцину РФ премьер-министр Словакии Игорь Матович портит чрезвычайно дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.

Как сообщают СМИ, ранее в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил.

Теги: #словакия #протест #поверенный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 01.03.2021
Премьер Словакии сообщил о приобретении 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Премьер Словакии сообщил о приобретении 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

16:39 27.02.2021
Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Акции протеста в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

15:48 27.02.2021
В Киеве завершилась акция протеста против приговора Стерненко

В Киеве завершилась акция протеста против приговора Стерненко

15:11 27.02.2021
МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

14:53 27.02.2021
Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

13:44 27.02.2021
Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной

Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной

12:37 27.02.2021
Возле Офиса президента началась акция протеста против приговора Стерненко

Возле Офиса президента началась акция протеста против приговора Стерненко

20:05 16.02.2021
Украина может рассчитывать на помощь Словакии в реформах - глава МИД

Украина может рассчитывать на помощь Словакии в реформах - глава МИД

19:02 15.02.2021
Главу ПНС Ливии Сараджа прооперировали в Риме - СМИ

Главу ПНС Ливии Сараджа прооперировали в Риме - СМИ

18:40 15.02.2021
Глава МИД Словакии посетит Украину с рабочим визитом 16 февраля

Глава МИД Словакии посетит Украину с рабочим визитом 16 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский рассчитывает на осуждение Евросоветом российской агрессии против Украины по итогам мартовского заседания

Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

Аваков: У Зеленского нашлась политическая воля занять однозначную позицию по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление"

Украина рассчитывает, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму – МИД

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

ПОСЛЕДНЕЕ

УДАР предложил ввести в советах по всей стране системы голосования, исключающие "кнопкодавство"

Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о "десоветизации" законодательства

Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций по РФ в связи с украинской ситуацией

Зеленский: Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Зеленский: в контакте с госсекретарем США ощутили не напряженность, а поддержку Украины

Зеленский рассчитывает на осуждение Евросоветом российской агрессии против Украины по итогам мартовского заседания

Байден отзывает кандидатуру Танден на пост главы административно-бюджетного управления

Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

Аваков: У Зеленского нашлась политическая воля занять однозначную позицию по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление"

Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА