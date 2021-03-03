Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций по РФ в связи с украинской ситуацией

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал в среду согласие на продление на полгода санкций в отношении лиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил "Интерфаксу" источник в институтах Евросоюза.

"Coreper одобрил продление. Должно последовать официальное постановление Совета ЕС. Есть согласие на его принятие по письменной процедуре, но она пока не запущена, и я затруднюсь на данный момент назвать срок, когда это может произойти. Очевидно, что в ближайшее время, так как дата истечения предыдущего решения приближается", - сказал собеседник агентства.

Теперь Совет ЕС должен принять по согласованной постпредами письменной процедуре официальное постановление, и после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза продление вступит в силу.

Очередное продление этих ограничительных мер состоялось в сентябре 2020 года, оно истекает 15 марта.

К настоящему времени в санкционном списке 177 физических и 48 юридических лиц.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".