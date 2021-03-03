Зеленский: в контакте с госсекретарем США ощутили не напряженность, а поддержку Украины

Никакой напряженности в отношениях Украины и Соединенных Штатов Америки нет, что подтверждает и общение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается вопроса об отношениях с Соединенными Штатами Америки. Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном, я знаю детальное содержание их разговора. Напряжение в связи с этим разговором никто никакого не ощущает, не подтверждено, наоборот, подтверждена поддержка от нашего стратегического партнера. Пока что так", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.