Политика

13:25 03.03.2021

Зеленский: в контакте с госсекретарем США ощутили не напряженность, а поддержку Украины

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Зеленский: в контакте с госсекретарем США ощутили не напряженность, а поддержку Украины

Никакой напряженности в отношениях Украины и Соединенных Штатов Америки нет, что подтверждает и общение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается вопроса об отношениях с Соединенными Штатами Америки. Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном, я знаю детальное содержание их разговора. Напряжение в связи с этим разговором никто никакого не ощущает, не подтверждено, наоборот, подтверждена поддержка от нашего стратегического партнера. Пока что так", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.

Теги: #кулеба #блинкен
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