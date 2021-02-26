Политика

22:28 26.02.2021

Порошенко: Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео" о непризнании США Крыма российским

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Порошенко: Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео" о непризнании США Крыма российским

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в течение 2014-2019г. Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео", свидетельствующий о неизменной поддержке США Крыма как неотъемлемой части украинского государства, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Мы получили базовый международный документ, который называется "Декларация Помпео", который четко заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают русской оккупации Крыма и это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому Государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления", - отмечает Порошенко.

Он отметил, что с 2014 по 2019г. украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыма на повестке дня международной политики. Порошенко, в частности, поведал о том, как после переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом появилась известная и очень важная для Украины "Декларация Помпео".

"У Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40 минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорил: вы не знаете, сколько там крымских татар. Там их 300 тыс. А еще миллион украинцев. Именно так", - подчеркнул Порошенко. 

Теги: #крым #сша #поддержка #порошенко #украина
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