Политика

13:41 26.02.2021

Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

2 мин читать
Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

Для достижения прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия), заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения Нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит Нормандской четверки. Потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с (президентом РФ – ИФ) Владимиром Путиным", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом в пятницу в Париже.

В свою очередь глава МИД Франции указал, что на Нормандском саммите 2019 года в Париже было продвижение вперед.

"Участие президента Зеленского впервые в этом саммите очень позитивно повлияло на изменение дискуссии в этом формате. Мы утвердили план действий, и он еще до сих пор актуальный, на столе. Мы видим, что много обязательств, в частности по безопасности, соблюдались определенное время, в частности прекращение огня, которое выполнялось до последнего времени, хотя в последнее время ситуация ухудшилась", - отметил он.

Ле Дриан также указал на определенный прогресс по открытию новых КПВВ, по зоне отведения тяжелого вооружения, прогресс по разминированию.

"Но в политическом плане все, что было реализовано, не отвечало ожиданиям. Теперь мы будем и в дальнейшем отслеживать все, что делается по выполнению обязательств в политическом плане, но при этом делая акцент на соблюдении именно составляющей по безопасности. Нормандский формат мне кажется самым лучшим форматом для того, чтобы продвигаться дальше, хотя сейчас это сложно делать в условиях эпидемии Covid. Но при этом все участники признали, что это хороший формат. Главное, чтобы все имели намеренье делать что-то", - подчеркнул он.

Теги: #донбасс #нормандская_четверка #кулеба #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 26.02.2021
Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

14:21 26.02.2021
Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

14:09 26.02.2021
Франция и Германия приложат все усилия, чтобы обязательства парижского саммита Нормандской четверки были выполнены всеми сторонами - ле Дриан

Франция и Германия приложат все усилия, чтобы обязательства парижского саммита Нормандской четверки были выполнены всеми сторонами - ле Дриан

12:38 26.02.2021
Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

10:38 26.02.2021
Ляшко: В Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

Ляшко: В Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

10:13 26.02.2021
МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

09:30 26.02.2021
Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

17:28 25.02.2021
Участие США в урегулировании конфликта на Донбассе возможно не только в рамках Нормандского формата – Резников

Участие США в урегулировании конфликта на Донбассе возможно не только в рамках Нормандского формата – Резников

10:48 25.02.2021
Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию

Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию

19:08 24.02.2021
Боец ВСУ задержал проникнувшего на украинские позиции российского наемника – штаб ООС

Боец ВСУ задержал проникнувшего на украинские позиции российского наемника – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

Крымская платформа станет первым важным шагом на пути Крыма в Украину – Ермак

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА