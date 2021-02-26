Политика

11:30 26.02.2021

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

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Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не комментирует решение суда в отношении одесского активиста Сергея Стерненко, при этом отмечает, что если кому-то она не нравится, то в Украине есть правовые механизмы, чтобы его обжаловать.

"Я не вправе как председатель Верховной Рады давать оценку деятельности суда", - сказал Разумков на брифинге в Виннице в пятницу.

Он подчеркнул, что любой гражданин Украины должен считаться с решением суда, и если оно ему не нравится, что у нас есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины, "но и не забывайте об ЕСПЧ".

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.

Позже депутатская фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.

Теги: #разумков #суд #стерненко
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