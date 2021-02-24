Разумков не видит оснований для внеочередных парламентских выборов
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для проведения внеочередных парламентских выборов.
“Сегодня не вижу оснований для досрочного прекращения деятельности парламента девятого созыва”, - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
Он подчеркнул, что в настоящее время не существует ни одной причины для досрочного прекращения работы Верховной Рады, которые оговариваются в Конституции.
По его словам, в парламенте существует монобольшинство, которое действует на правах коалиции, работает Кабинет министров и премьер-министр выполняет свои функции.
“Если мы с вами говорим о норме, которая четко выписана и по которой есть решение Конституционного суда - что парламент в течение 30 дней одной очередной сессии не смог собраться на пленарное заседание - то, слава богу, в парламенте девятого созыва ни разу не было такого... Поэтому здесь тоже никаких оснований нет”, - подчеркнул Разумков.
Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"