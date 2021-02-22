Политика

14:05 22.02.2021

Оксана Марченко может успеть принять участие в довыборах в Раду – политолог

3 мин читать
Оксана Марченко может успеть принять участие в довыборах в Раду – политолог

Супруга народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко может успеть выдвинуть свою кандидатуру в депутаты путем самовыдвижения на промежуточных выборах в Верховную Раду 28 марта, считает генеральный директор "Комитета избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель.

"Участие в промежуточных выборах – один из путей того, как Оксана Марченко может воплотить свое намерение пойти в политику. Есть несколько вакантных округов, и я не исключаю того, что она может попробовать свои силы. В принципе, теоретически она еще успевает выдвинуть свою кандидатуру на этих довыборах как самовыдвиженец (до 25 февраля - ИФ)", – сказал Кошель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Также он подчеркнул, что такой вариант наиболее вероятен в том случае, если Марченко будет баллотироваться как единый кандидат от пророссийских политических партий, а "ОПЗЖ" не захочет создать ей конкуренцию на округе. "Соответственно, для этого нужно принять решение, что от "ОПЗЖ" не будет баллотировать других кандидатов на том или ином округе, и тогда у Марченко есть достаточно большие шансы на выборах", – отметил глава КИУ.

Также как еще один вариант попадания Марченко в публичную политику эксперт рассматривает возможность для нее войти в состав руководящих органов партии "ОПЗЖ" или возглавить женское крыло политсилы.

"То есть для того, чтобы стать одним из лидеров партии, совсем необязательно иметь мандат народного депутата", – объяснил Кошель.

При этом политолог исключает быстрое вхождение Марченко в политику в качестве одного из лидеров "ОПЗЖ", поскольку "вполне естественно, что проблема будет состоять в том, согласятся ли с таким вариантом однопартийцы Виктора Медведчука".

"Как видим, есть две части партии, которые отличаются друг от друга. Одна из них поддерживает Бойко (сопредседатель партии "ОПЗЖ" и одноименной фракции в парламенте Юрий Бойко – ИФ), вторая – ориентируется, собственно, на Медведчука. И этому я думаю, что безоблачное вхождение Оксаны Марченко в политику как одного из лидеров "ОПЗЖ", скорее всего, исключается", – уточнил Кошель.

Вместе с тем глава КИУ акцентировал на том, что санкции не являются препятствием ни для баллотирования, ни для участия в политической жизни. "Насколько известно, Оксана Марченко последних пять лет проживает на территории Украины, судимости у нее нет, и она старше 21 года, то есть все возможности для нее на сегодняшний день абсолютно открыты", – указал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие. После соответствующего решения СНБО Марченко заявила о своем намерении идти в политику для "защиты украинского народа" и вступить в партию "ОПЗЖ".

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.

Теги: #марченко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 20.02.2021
После решения СНБО о санкциях против Медведчука Марченко заявила о намерении идти в политику для "защиты украинского народа"

После решения СНБО о санкциях против Медведчука Марченко заявила о намерении идти в политику для "защиты украинского народа"

15:53 12.02.2021
Сокращение доверия к президенту и партии "Слуга народа", рост тарифов могут повлечь досрочные выборы в Раду или смену правительства – политолог

Сокращение доверия к президенту и партии "Слуга народа", рост тарифов могут повлечь досрочные выборы в Раду или смену правительства – политолог

15:50 12.02.2021
Сокращение доверия к президенту и партии "Слуга народа", рост тарифов могут повлечь досрочные выборы в Раду или смену правительства – политолог

Сокращение доверия к президенту и партии "Слуга народа", рост тарифов могут повлечь досрочные выборы в Раду или смену правительства – политолог

10:13 11.02.2021
Европарламент высказывается за дальнейшее усовершенствование избирательного законодательства в Украине

Европарламент высказывается за дальнейшее усовершенствование избирательного законодательства в Украине

10:42 10.02.2021
"ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время - опрос "Украинской социологической группы"

"ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время - опрос "Украинской социологической группы"

12:13 08.02.2021
Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"

Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"

18:05 04.02.2021
Глава Минфина Украины видит потенциал наращивания объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

Глава Минфина Украины видит потенциал наращивания объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

12:19 01.02.2021
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос Центра социального мониторинга

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос Центра социального мониторинга

16:44 26.01.2021
Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

14:38 26.01.2021
На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ввела санкции против владельца "Спортмастера", но магазины сети открылись в воскресенье

Порошенко: Применение санкций против Медведчука - политическое решение, отвечающее национальным интересам

После решения СНБО о санкциях против Медведчука Марченко заявила о намерении идти в политику для "защиты украинского народа"

США должны восстановить стратегический диалог с Украиной – Волкер

Министр Ткаченко: решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени

ПОСЛЕДНЕЕ

В КИУ назвали "Голос" и "Довиру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде

Главы МИД Украины и Польши призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2"

Украина ввела санкции против владельца "Спортмастера", но магазины сети открылись в воскресенье

Порошенко: Применение санкций против Медведчука - политическое решение, отвечающее национальным интересам

Британия призвала Россию прекратить незаконный контроль над Крымом

Украина выражает признательность Польше за поддержку ее территориальной целостности

Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали растущую угрозу для безопасности Европы и Ближнего Востока – МИД

США должны восстановить стратегический диалог с Украиной – Волкер

Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 23 февраля

Украина подтвердила участие в операциях НАТО - телефонный разговор министров обороны Украины и США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА