Оксана Марченко может успеть принять участие в довыборах в Раду – политолог

Супруга народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко может успеть выдвинуть свою кандидатуру в депутаты путем самовыдвижения на промежуточных выборах в Верховную Раду 28 марта, считает генеральный директор "Комитета избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель.

"Участие в промежуточных выборах – один из путей того, как Оксана Марченко может воплотить свое намерение пойти в политику. Есть несколько вакантных округов, и я не исключаю того, что она может попробовать свои силы. В принципе, теоретически она еще успевает выдвинуть свою кандидатуру на этих довыборах как самовыдвиженец (до 25 февраля - ИФ)", – сказал Кошель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Также он подчеркнул, что такой вариант наиболее вероятен в том случае, если Марченко будет баллотироваться как единый кандидат от пророссийских политических партий, а "ОПЗЖ" не захочет создать ей конкуренцию на округе. "Соответственно, для этого нужно принять решение, что от "ОПЗЖ" не будет баллотировать других кандидатов на том или ином округе, и тогда у Марченко есть достаточно большие шансы на выборах", – отметил глава КИУ.

Также как еще один вариант попадания Марченко в публичную политику эксперт рассматривает возможность для нее войти в состав руководящих органов партии "ОПЗЖ" или возглавить женское крыло политсилы.

"То есть для того, чтобы стать одним из лидеров партии, совсем необязательно иметь мандат народного депутата", – объяснил Кошель.

При этом политолог исключает быстрое вхождение Марченко в политику в качестве одного из лидеров "ОПЗЖ", поскольку "вполне естественно, что проблема будет состоять в том, согласятся ли с таким вариантом однопартийцы Виктора Медведчука".

"Как видим, есть две части партии, которые отличаются друг от друга. Одна из них поддерживает Бойко (сопредседатель партии "ОПЗЖ" и одноименной фракции в парламенте Юрий Бойко – ИФ), вторая – ориентируется, собственно, на Медведчука. И этому я думаю, что безоблачное вхождение Оксаны Марченко в политику как одного из лидеров "ОПЗЖ", скорее всего, исключается", – уточнил Кошель.

Вместе с тем глава КИУ акцентировал на том, что санкции не являются препятствием ни для баллотирования, ни для участия в политической жизни. "Насколько известно, Оксана Марченко последних пять лет проживает на территории Украины, судимости у нее нет, и она старше 21 года, то есть все возможности для нее на сегодняшний день абсолютно открыты", – указал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие. После соответствующего решения СНБО Марченко заявила о своем намерении идти в политику для "защиты украинского народа" и вступить в партию "ОПЗЖ".

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.