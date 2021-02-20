После решения СНБО о санкциях против Медведчука Марченко заявила о намерении идти в политику для "защиты украинского народа"

Супруга народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о своем намерении идти в политику для "защиты украинского народа".

"До вчерашнего дня я была женой и матерью его (Медведчука – ИФ) детей. Но вы заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медвечука вы получили еще и Марченко, которая не стремилась в политику. Вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа…", - заявила Марченко в своем видеообращении на ютуб-канале.

Вместе с тем, она себя и своего мужа Медведчука называет "законопослушными гражданами" и "будущим Украины".

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой и братьями Шефирами посетил в 2003 году ее дом и просил о трудоустройстве, в чем ему тогда помогли.