Политика

18:58 19.02.2021

Байден подозревает РФ в попытке внести раздор между странами Запада

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Байден подозревает РФ в попытке внести раздор между странами Запада

Россия пытается нарушить единство западных стран, потому что так ей проще достигать своих целей, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Все знают, что Россия стремится ослабить европейский проект (ЕС - ИФ) и наш союз НАТО... Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом", - сказал он, выступая в онлайн режиме на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Байден заверил, что не хочет возвращения мира к ситуации, похожей на холодную войну. "Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы. Мы не должны вернуться к такому противостоянию между четко определенными блоками, свойственному для холодной войны", - заявил президент США.

Теги: #рф #байден #сша
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