Саакашвили надеется на международную поддержку в проведении новых выборов в Грузии

Экс-президент Грузии, основатель партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михеил Саакашвили приветствовал отставку грузинского премьера Георгия Гахария и выразил надежду на международную поддержку требования оппозиции провести в стране внеочередные парламентские выборы.

Ранее в четверг Гахария заявил о своей отставке из-за разногласий с лидерами правящей грузинской партии "Грузинская мечта" относительно исполнения решения суда об аресте нынешнего председателя оппозиционной ЕНД Никанора Мелия.

В МВД Грузии сообщили, что операция по задержанию оппозиционного лидера приостановлена в связи с отставкой премьера.

В видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, Саакашвили отметил, что Гахария не захотел брать на себя ответственность за возможное кровопролитие и массовый разгон людей, что могло последовать за попыткой властей арестовать Мелия.

Экс-президент Грузии, проживающий в настоящее время в Украине, призвал аккредитованный в Тбилиси дипломатический корпус поддержать требование оппозиции о проведении внеочередных парламентских выборов.

"Надеемся на поддержку международного сообщества в отношении этого решения грузинского народа. Сейчас не время останавливаться, дело нужно довести до конца", - заявил Саакашвили.

Ранее в четверг лидер ЕНД Никанор Мелия заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов в Грузии после решения премьер-министра об отставке.

Оппозиционные партии Грузии не признали результаты выборов, которые прошли в стране осенью минувшего года. Они заявили о фальсификациях, которые помогли победить правящей партии "Грузинская мечта", и бойкотировали работу парламента нового созыва.

Ранее грузинский МИД неоднократно вызывал посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова в связи с высказываниями имеющего украинское гражданство Саакашвили по внутриполитической ситуации в Грузии.