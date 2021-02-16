Политика

20:05 16.02.2021

Украина может рассчитывать на помощь Словакии в реформах - глава МИД

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Украина может рассчитывать на помощь Словакии в реформах - глава МИД

Украина может рассчитывать на помощь Словакии в процессе трансформации и реформ, сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в ходе рабочего визита в Украину.

"Я очень хорошо понимаю, и чувствовал в нашем разговоре сложность ситуации, в которой сейчас находится Украина: с одной стороны вы должны урегулировать внешнюю гибридную агрессию и оккупацию Крыма, конфликт на Донбассе, а с другой стороны, что еще более важно, вы должны двигаться вперед в процессе трансформации и реформ. И я хочу вам подтвердить, что Украина всегда в этом процессе может надеяться на Словакию", - сказал Корчок на онлайн-пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что его визит в Украину - это не просто подтверждение дружественных отношений между странами, это также выражение солидарности с украинскими соседями, с которыми у Словакии есть много общего в истории, культуре, традициях, а также в одинаковых ценностях свободы, прав человека и демократии.

"Словацкая Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международного признанных границ и осуждает оккупацию Крыма и развязывание войны на Донбассе. Мы сделаем все, чтобы помочь Украине в воплощении ее сложных реформ, которые являются предусловием для постепенного улучшения жизни граждан, а также для будущей интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры", - заявил Корчок.

Он напомнил, что кроме помощи во время пандемии Covid-19, с 2014 года Словакия поддержала Украину проектами на сумму более, чем 9 млн евро.

Также глава МИД Словакии указал, что обе страны хотят развивать экономическое сотрудничество. "Хочу также подтвердить господину министру, что мы очень заинтересованы в том, чтобы словацкие партнеры, которые хотят инвестировать и работать в Украине, понимали надежность украинского правоприменения, чтобы в будущем у них не возникало проблем, потому что это на самом деле очень важно, когда ты хочешь инвестировать в другую страну", - пояснил он.

Глава МИД Словакии отметил, что вместе с министром Кулебой посетит во вторник Майдан Независимости.

"Хочу показать таким образом всей Европе, что нам стоит ценить свободу. Свобода это то, что нас всех объединяет. Словакия всегда будет поддерживать трансформационный путь Украины", - добавил Корчок.

Теги: #словакия #украина #реформы #мид
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