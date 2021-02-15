"Слуга народа" в понедельник может рассмотреть ситуацию относительно Уруского

Депутатская фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 15 февраля, намерена рассмотреть ситуацию относительно сбора подписей за отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Кадровые вопросы могут быть одними из тех, которые мы обсудим на заседании фракции. Пока что официально, согласно программе, без указания конкретных фамилий. Но однозначно, нам нужно обсудить ситуацию относительно вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского", - отметила депутат.

Она пояснила, что в составе фракции есть парламентарии, которые недовольны деятельностью Уруского и собирают подписи за его отставку, однако, в то же время, есть и те, кто поддерживает министра.

Кроме того, Кравчук подчеркнула, что вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности сейчас пользуется поддержкой президента и правительства.

"Поэтому прежде чем выходить с этим вопросом в публичную плоскость, нужно это обсудить внутри команды, если есть какие-то замечания, то их озвучить", - добавила депутат.

Относительно возможности назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики, парламентарий не смогла подтвердить, что на заседании 15 февраля фракция будет принимать решение по данному вопросу.

"Я не могу подтвердить, что мы будем выдвигать его сегодня и снова собирать подписи за это кадровое решение, обсудим. Я так понимаю, что на этой неделе, всё-таки, мы точно должны принять правку и законопроект о государственной службе, что позволит исполняющему обязанности, по крайней мере, подписывать приказы по министерству, чтобы не была заблокирована, в частности, выплата зарплат. Я так понимаю, что в профильном комитете была принята правка о 60 днях, то есть на протяжении 60 дней исполняющий обязанности может ставить подпись под документами министерства и голосовать на заседаниях Кабмина", - объяснила Кравчук.