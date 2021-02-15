Политика

15:58 15.02.2021

"Слуга народа" в понедельник может рассмотреть ситуацию относительно Уруского

2 мин читать
"Слуга народа" в понедельник может рассмотреть ситуацию относительно Уруского

Депутатская фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 15 февраля, намерена рассмотреть ситуацию относительно сбора подписей за отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Кадровые вопросы могут быть одними из тех, которые мы обсудим на заседании фракции. Пока что официально, согласно программе, без указания конкретных фамилий. Но однозначно, нам нужно обсудить ситуацию относительно вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского", - отметила депутат.

Она пояснила, что в составе фракции есть парламентарии, которые недовольны деятельностью Уруского и собирают подписи за его отставку, однако, в то же время, есть и те, кто поддерживает министра.

Кроме того, Кравчук подчеркнула, что вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности сейчас пользуется поддержкой президента и правительства.

"Поэтому прежде чем выходить с этим вопросом в публичную плоскость, нужно это обсудить внутри команды, если есть какие-то замечания, то их озвучить", - добавила депутат.

Относительно возможности назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики, парламентарий не смогла подтвердить, что на заседании 15 февраля фракция будет принимать решение по данному вопросу.

"Я не могу подтвердить, что мы будем выдвигать его сегодня и снова собирать подписи за это кадровое решение, обсудим. Я так понимаю, что на этой неделе, всё-таки, мы точно должны принять правку и законопроект о государственной службе, что позволит исполняющему обязанности, по крайней мере, подписывать приказы по министерству, чтобы не была заблокирована, в частности, выплата зарплат. Я так понимаю, что в профильном комитете была принята правка о 60 днях, то есть на протяжении 60 дней исполняющий обязанности может ставить подпись под документами министерства и голосовать на заседаниях Кабмина", - объяснила Кравчук.

 

Теги: #уруский #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 15.02.2021
"Слуга народа" в понедельник обсудит законопроекты об оружии и растаможке авто, вопрос Витренко в планах не значится

"Слуга народа" в понедельник обсудит законопроекты об оружии и растаможке авто, вопрос Витренко в планах не значится

12:00 15.02.2021
"Слуга народа" предлагает включить в повестку дня Рады на текущую неделю обращение по Крыму

"Слуга народа" предлагает включить в повестку дня Рады на текущую неделю обращение по Крыму

14:25 12.02.2021
Корниенко: критика Украины в Европарламенте - это фиксация вызовов и задач, которые осознают в команде Зеленского

Корниенко: критика Украины в Европарламенте - это фиксация вызовов и задач, которые осознают в команде Зеленского

17:04 11.02.2021
"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду

"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду

17:00 11.02.2021
В "Слуге народа" не обсуждают вопрос отставки правительства

В "Слуге народа" не обсуждают вопрос отставки правительства

15:48 11.02.2021
"Слуга народа" выдвинула Вирастюка и Бондаренко кандидатами на довыборы в Раду

"Слуга народа" выдвинула Вирастюка и Бондаренко кандидатами на довыборы в Раду

10:48 11.02.2021
"Слуга народа" может выдвинуть Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду

"Слуга народа" может выдвинуть Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду

20:28 09.02.2021
"Слуга народа" перенесла съезд на четверг - нардеп Кравчук

"Слуга народа" перенесла съезд на четверг - нардеп Кравчук

14:28 09.02.2021
"Слуга народа" в среду проведет съезд

"Слуга народа" в среду проведет съезд

14:19 05.02.2021
В "Слуге народа" убеждены, что у ОПЗЖ нет оснований и возможностей для запуска импичмента Зеленского

В "Слуге народа" убеждены, что у ОПЗЖ нет оснований и возможностей для запуска импичмента Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию – Зеленский

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Зеленский 14-15 февраля посетит с официальным визитом ОАЭ

Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений в рамках Конституции и законодательства – Офис президента о заседании СНБО

Зеленский поблагодарил послов Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции за визит в зону ООС: своими глазами увидели, что такое война на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко

На "Часе вопросов" к правительству в пятницу заслушают премьер-министра - Разумков

Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

На каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны

Депутат Козак в последнее время из Украины не выезжал – глава Госпогранслужбы

Отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию – Зеленский

Лидер республиканцев в сенате решил голосовать против импичмента Трампу

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Зеленский 14-15 февраля посетит с официальным визитом ОАЭ

Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений в рамках Конституции и законодательства – Офис президента о заседании СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА