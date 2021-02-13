Политика

18:38 13.02.2021

Отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию – Зеленский

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Отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию – Зеленский

Двусторонние отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM).

"ОАЭ - один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики. Это очень важно для нас, и мы постепенно движемся к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов. Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество", - отметил президент Украины в интервью информационному агентству WАМ, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что ОАЭ - это страна, которая очень быстро развивается и имеет огромный экономический потенциал.

"Эмираты ярко проявляют свою лидерскую природу не только в экономике, технологиях, социальной сфере, но и в деле регионального мирного процесса. Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем стала настоящим прорывом, и Украина приветствует этот исторический шаг", - подчеркнул Зеленский.

 

Теги: #оаэ #зеленский #украина
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