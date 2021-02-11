"Слуга народа" может выдвинуть Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду

Политическая партия "Слуга народа" может выдвинуть украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на округе №87 в Ивано-Франковской области, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в политсиле.

11 февраля состоится съезд партии "Слуга народа", на котором будут рассмотрены два вопроса – о выдвижения кандидатов в народные депутаты по 50-му и 87-му избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Довыборы в Раду назначены на 28 марта 2021 года.