Политика

11:21 09.02.2021

Принятие законопроекта о локализации ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

3 мин читать
Принятие законопроекта о локализации ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что проект закона №3739 о внесении изменений в закон Украины "О государственных закупках" противоречит международным обязательствам Украины, а его принятие ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации.

"И правительство, и парламент, и президент поддерживают меры по локализации и поддержке национального производителя, но есть некоторые процедуры, как это должно выглядеть в цивилизованных странах... К сожалению, по моему мнению, в той редакции, которая предложена в законопроекте, не учтены международные обязательства, и созданы преференции только для одной отдельной отрасли", - сказала Стефанишина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она отметила, что к законопроекту ко второму чтению подано очень много правок, и, по ее мнению, необходимо доработать законопроект, или на базе профильного комитета сформировать подход, который будет соответствовать международным обязательствам Украины.

"Если бы данный законопроект был принят в такой редакции и вступил в силу в такой редакции, то это бы создало политическое напряжение - это был бы прямой торговый раздражитель. По моему мнению, вступление в силу такого закона было бы свидетельством осознанного выбора. Так как я знаю, что все депутаты понимают, что этот законопроект противоречит международным обязательствам, что он создает напряжение", - сказала вице-премьер.

"Соответственно, его принятие приведет к приуменьшению позиции Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации, а также фактически к обесцениванию позиции Украины по торговым барьерам, которые будут вводиться со стороны ЕС в отношении Украины", - добавила вице-премьер.

Стефанишина выразила надежду, что все понимают ситуацию, которая сложилась, а "депутаты выберут европейскую интеграцию".

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгаль заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады внес правки и поддержал для принятия во втором чтении проект закона №3739 о внесении изменений в закон Украины "О государственных закупках" касательно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

В частности, в доработанном документе уменьшены начальные и финальные проценты - в редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляла 25-45% с последующим увеличением с 2024 года, новая редакция фиксирует для первого года требование 10% локализации для всех видов продукции, с ежегодным увеличением на 5%. Рост требования остановится на отметке 40% и будет таким оставаться до конца 10-летнего срока.

3 февраля глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в Евросоюзе ожидают, что Украина откажется от инициативы обеспечивать локализацию при осуществлении государственных закупок, противоречащей Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Теги: #госзакупки #украина_ес #стефанишина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 09.02.2021
Совет ассоциации Украина-ЕС станет первой возможностью обсудить новые инициативы Трио в рамках Восточного партнерства – Точицкий

Совет ассоциации Украина-ЕС станет первой возможностью обсудить новые инициативы Трио в рамках Восточного партнерства – Точицкий

10:35 09.02.2021
Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

13:26 03.02.2021
ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

17:24 29.01.2021
Очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе в начале февраля - разговор Зеленского с президентом ЕК

Очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе в начале февраля - разговор Зеленского с президентом ЕК

11:18 29.01.2021
Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

19:38 18.01.2021
ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

15:34 14.12.2020
"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

21:09 11.12.2020
Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

15:24 04.12.2020
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

11:28 19.11.2020
Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не совпадает с реальностью, считает вице-премьер Стефанишина

Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не совпадает с реальностью, считает вице-премьер Стефанишина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет ассоциации Украина-ЕС станет первой возможностью обсудить новые инициативы Трио в рамках Восточного партнерства – Точицкий

Лидер ХДС ФРГ Лашет поддерживает идею расширения ЕС и предоставление Украине "европейской перспективы" – посол Мельник

Президент Литвы считает закрепление в Конституции Украины движение в ЕС и НАТО историческим решением

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

В "Слуге народа" убеждены, что у ОПЗЖ нет оснований и возможностей для запуска импичмента Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: РФ не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками, и мягкой силой не сможет

69% украинцев называют экономическую ситуацию в стране плохой, 32% ждут ее ухудшения – опрос Центра Разумкова

Украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому - опрос Центра Разумкова

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

Сенат США приступает к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу

Лидер ХДС ФРГ Лашет поддерживает идею расширения ЕС и предоставление Украине "европейской перспективы" – посол Мельник

Байден продолжит поддерживать Украину - временная поверенная по делам США

Никаких консультаций о смене премьера не ведется – замглавы ОПУ Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА