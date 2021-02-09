Принятие законопроекта о локализации ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что проект закона №3739 о внесении изменений в закон Украины "О государственных закупках" противоречит международным обязательствам Украины, а его принятие ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации.

"И правительство, и парламент, и президент поддерживают меры по локализации и поддержке национального производителя, но есть некоторые процедуры, как это должно выглядеть в цивилизованных странах... К сожалению, по моему мнению, в той редакции, которая предложена в законопроекте, не учтены международные обязательства, и созданы преференции только для одной отдельной отрасли", - сказала Стефанишина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она отметила, что к законопроекту ко второму чтению подано очень много правок, и, по ее мнению, необходимо доработать законопроект, или на базе профильного комитета сформировать подход, который будет соответствовать международным обязательствам Украины.

"Если бы данный законопроект был принят в такой редакции и вступил в силу в такой редакции, то это бы создало политическое напряжение - это был бы прямой торговый раздражитель. По моему мнению, вступление в силу такого закона было бы свидетельством осознанного выбора. Так как я знаю, что все депутаты понимают, что этот законопроект противоречит международным обязательствам, что он создает напряжение", - сказала вице-премьер.

"Соответственно, его принятие приведет к приуменьшению позиции Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации, а также фактически к обесцениванию позиции Украины по торговым барьерам, которые будут вводиться со стороны ЕС в отношении Украины", - добавила вице-премьер.

Стефанишина выразила надежду, что все понимают ситуацию, которая сложилась, а "депутаты выберут европейскую интеграцию".

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгаль заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады внес правки и поддержал для принятия во втором чтении проект закона №3739 о внесении изменений в закон Украины "О государственных закупках" касательно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

В частности, в доработанном документе уменьшены начальные и финальные проценты - в редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляла 25-45% с последующим увеличением с 2024 года, новая редакция фиксирует для первого года требование 10% локализации для всех видов продукции, с ежегодным увеличением на 5%. Рост требования остановится на отметке 40% и будет таким оставаться до конца 10-летнего срока.

3 февраля глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в Евросоюзе ожидают, что Украина откажется от инициативы обеспечивать локализацию при осуществлении государственных закупок, противоречащей Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.