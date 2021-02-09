Политика

02:51 09.02.2021

Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

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Руководство сената США объявило в понедельник, что они достигли соглашения о рамках процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа, который начнется во вторник.

"К сведению сената, лидер республиканцев (Митч Макконнелл - ИФ) и я, консультируясь как с менеджерами палаты представителей, так и с адвокатами бывшего президента Трампа, согласились на двухпартийную резолюцию, регулирующую структуру и сроки предстоящего судебного процесса", - заявил лидер сенатского большинства Чарльз Шумер.

"Все стороны договорились о структуре, которая обеспечит справедливый и честный сенатский процесс импичмента бывшего президента", - отметил он.

Согласно достигнутым договоренностям, процесс над Трампом откроется 9 февраля четырехчасовыми дебатами о конституционности процесса импичмента в отношении экс-президента. После чего пройдет голосование. Вероятнее всего, попытка объявить судебный процесс неконституционным не увенчается успехом. В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по данному вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Если голосование не объявит процесс импичмента неконституционным, то в среду он продолжится. Менеджеры по импичменту палаты представителей и команда Трампа будут иметь по 16 часов в течение двух дней каждый, чтобы представить свои доводы Сенату.

После выступлений обеих команд, состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать свои вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа. В предыдущих судебных процессах у сенаторов было два дня на вопросы и ответы.

Кроме того, остается возможность вызова свидетелей. Ранее менеджеры по импичменту палаты представителей пригласили Трампа дать показания под присягой, но его адвокаты отклонили это предложение. Пока неизвестно попытаются ли они вызвать других свидетелей.

Также по просьбе адвоката Трампа Дэвида Шоена процесс будет приостановлен в субботу и возобновится днем в воскресенье.

Если обе стороны договорятся не вызывать свидетелей, то есть шанс, что процесс по импичменту Трампу закончится к началу следующей недели.

Американские СМИ отмечают, что данный процесс должен быть более быстрым в отличие от проводимых ранее. Так, например, в предыдущем процессе по импичменту Трампу каждая сторона получила по 24 часа для предоставления своих доводов.

Суд состоится почти через пять недель после нападения на Капитолий 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам. Однако и такое поведение не устроило политических оппонентов бывшего президента, заявивших, что тот недостаточно решительно осудил действия участников беспорядков и не принял достаточных мер для восстановления контроля над ситуацией в районе Капитолия.

В январе большинство членов палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение сената - верхней палаты Конгресса.

Между тем, шансов на то, что сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

 

Теги: #сша #процесс #трамп #импичмент
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