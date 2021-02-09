Сенат США приступает к рассмотрению вопроса об объявлении импичмента Трампу

Сенат США во вторник приступает к процессу, по итогам которого определит, следует ли объявлять импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу.

Разбирательство сосредоточится на единственном пункте обвинения - "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Сколько точно по времени продлится этот процесс пока неясно. Ни одна из сторон не хочет затягивать его. Демократы нацелены на то, чтобы побыстрее закончить этот процесс - в течение недели или двух, чтобы затем вернуться к утверждению предложенных Байденом кандидатур на различные посты и к рассмотрению законопроектов.

Детали проведения процедур в рамках судебного процесса по-прежнему обсуждаются лидерами верхней палаты американского конгресса. В частности, сенаторы определяют продолжительность выступлений и времени, отведенного для вопросов.

В ходе судебного процесса в сенате в качестве прокуроров выступят "менеджеры импичмента" от палаты представителей США, который выбрала спикер палаты Нэнси Пелоси. В команду, защищающую Трампа на слушаниях по импичменту, войдут известные юристы Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

Ранее "менеджеры" палаты представителей попросили Трампа дать показания на процессе по импичменту, который пройдет в Сенате США. Однако советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент США не будет выступать на заседаниях в сенате.

Трамп с начала своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Американские СМИ поясняют, что нынешняя процедура импичмента в отношении Трампа имеет важное значение несмотря на то, что он уже является бывшим президентом. Это связано с тем, что сенаторы в случае решения об импичменте затем могут провести голосование, которое лишит Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

Между тем, как показывает недавний опрос Associated Press совместно с организацией исследований общественного мнения NORC, мнения американцев по вопросу импичмента Трампа разделились. Так, порядка 47% респондентов высказались за импичмент, который не позволит Трампу в будущем занимать руководящую должность, в том числе пост президента. Еще 40% полагают, что Сенат не должен проголосовать за импичмент, а 12% затрудняются ответить.

Почти две трети американцев считают, что Трамп несет хотя бы какую-то ответственность за то, что группа протестующих ворвалась в Капитолий 6 января. Треть респондентов заявила, что он либо вообще не несет ответственности за это, либо "совсем немного".

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам. Однако и такое поведение не устроило политических оппонентов бывшего президента, заявивших, что тот недостаточно решительно осудил действия участников беспорядков и не принял достаточных мер для восстановления контроля над ситуацией в районе Капитолия.

Тема импичмента осложняется политическим контекстом, в которых пройдут слушания. По сообщениям СМИ, в Республиканской партии осознали, что, несмотря на все перипетии, Трамп по-прежнему очень популярен среди республиканского электората. В такой ситуации импичмент или даже исключение из партии могло бы спровоцировать кризис, причем не столько для Трампа, сколько для политиков-республиканцев. К примеру, в последние недели наблюдатели активно обсуждают, как изменится мир американской политики, если Трамп нанесет удар по традиционной для США двухпартийной системе и создаст собственную, сильную, политическую партию. Опросы показывают, что большинство избирателей, голосующих за республиканцев, были бы готовы перейти в таком случае в партию Трампа.

На размышления наталкивали и слова Трампа, сказанные во время его короткого последнего публичного выступления в качестве главы государства. Тогда Трамп сказал, что "мы вернемся, так или иначе". Часть экспертов интерпретировали эти слова как намек на то, что Трамп действительно думает о создании своей партии.

Также выяснилось, что политики-республиканцы не в Вашингтоне, а в провинции по-прежнему поддерживают Трампа и его идеалы. В Вашингтоне же ситуация сложнее: некоторые члены палаты представителей от Республиканской партии проголосовали за импичмент. Однако лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти, после некоторых колебаний, не отвернулся от бывшего президента. Он не стал, в отличие от других коллег, жестко осуждать Трампа за события 6 января. Более того, недавно Маккарти провел встречу с Трампом, чтобы договориться о том, как они будут взаимодействовать на промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся через два года. На них республиканцы получат шанс вернуть себе большинство минимум в одной из палат. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, со своей стороны, наоборот - активно критиковал бывшего главу государства и даже намекал на то, что не гарантирует, что будет голосовать против импичмента.

В итоге, сенаторы, скорее всего, не будут утверждать импичмент Трампу. Своеобразной лакмусовой бумагой стало голосование в конце января, на нем Сенат США не стал признавать неконституционной попытку объявить импичмент Трампу. На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Такой результат показывает, что шансов на то, что сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Сам Трамп после ухода из Белого дома не проводил публичных выступлений, американские соцсети заблокировали его аккаунты, посчитав его публикации опасными для общества. Бывший президент после ухода от власти живет в своей резиденции во Флориде и покидает ее только для игры в гольф. Тем не менее, по мнению СМИ США, он по-прежнему во многом контролирует происходящее в Республиканской партии.