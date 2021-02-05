Политика

21:01 05.02.2021

В Лондоне отметили поворот Москвы спиной к международному праву

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В Лондоне отметили поворот Москвы спиной к международному праву

Лондон выражает солидарность с рядом европейских стран, дипломатов которых высылают из России, заявил в пятницу глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы солидарны с нашими европейскими друзьями в связи с этим неоправданным действием", - написал Рааб в твиттере.

"Это - продолжение серии действий, начавшейся с момента отравления (российского оппозиционера - ИФ) Навального. Оно показывает, что российское руководство поворачивается спиной к международному законодательству", - считает он.

Российский МИД объявил, что сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также посольства ФРГ в Москве вышлют за то, что они участвовали в "незаконных акциях" 23 января. Представителям всех трех стран был заявлен протест и было сказано, что такие действия дипломатов "неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу". В Москве рассчитывают, что в дальнейшем дипмиссии всех трех стран и их персонал "будут строго следовать нормам международного права".

Теги: #позиция #рф #британия
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