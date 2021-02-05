Политика

19:02 05.02.2021

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

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Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с высылкой немецкого дипломата из РФ напомнила, что ФРГ сохраняет за собой право расширить санкции против этой страны.

"Мы уже говорили, что оставляем за собой право продолжить санкции, в особенности в отношении отдельных персон", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Вместе с тем канцлер Германии сообщила, что позиция ФРГ по "Северному потоку 2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.

"Позиция по "Северному потоку 2" пока остается неизменной", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу.

По словам Макрона, страны ЕС будут в ближайшее время работать вместе, чтобы "выработать европейскую энергетическую стратегию" и сохранять стратегический обмен с Россией.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Теги: #россия #санкции #меркель #германия
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