Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на "произвол российских властей" касательно массовых задержаний протестующих против заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

"Отравление, затем заключение Навального - это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", - написал Кулеба в своем микроблоге Твиттер в ночь на среду.