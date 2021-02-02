Политика

23:18 02.02.2021

Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

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Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на "произвол российских властей" касательно массовых задержаний протестующих против заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

"Отравление, затем заключение Навального - это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", - написал Кулеба в своем микроблоге Твиттер в ночь на среду.

Теги: #рф #кулеба #украина #мид
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