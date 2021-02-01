Арахамия во вторник отправит письмо Разумкову об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во вторник намерен отправить письмо с уведомлением на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава фракции.

"Завтра от меня, я только что подписал, пойдет письмо на имя председателя Верховной Рады с уведомлением о том, что господин Дубинский как народный депутат прекратил участие в деятельности нашей фракции", - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции в понедельник.

Вместе с тем он уточнил, что за исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 членов, против - 29 и 19 не определились. В общем, со слов Арахамии, 80,5% членов фракции поддержали решение при необходимых 70%.