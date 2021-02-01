Политика

19:11 01.02.2021

Дубинский заявляет, что поддержавшие его депутаты не будут выходить из фракции "Слуга народа"

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Дубинский заявляет, что поддержавшие его депутаты не будут выходить из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Александр Дубинский, которого фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов, заявляет, что депутаты, поддержавшие его, не будут выходить из фракции.

"Я обратился прямо к коллегам тем, которые ко мне обращались со словом поддержки, это примерно около 60 человек, я попросил их оставаться во фракции", - сказал Дубинский журналистам после заседания фракции.

Он подчеркнул, что на исключение его из фракции "были потрачены большие усилия".

При этом Дубинский подчеркнул, что по-прежнему поддерживает президента Владимира Зеленского, потому что считает, что "он единственный человек, который может исправить ситуацию и вернуть работу монобольшинства и органов власти, которое это большинство сформировало на благо украинского народа".

Дубинский также отметил, что после того, как в Раде официально объявят о его исключении из фракции, а это скорее всего произойдёт во вторник, он будет внефракционным народным депутатом.

Теги: #дубинский #фракция #исключение
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