Политика

11:30 01.02.2021

Зеленский: мы не имеем права продавать контрольные пакеты стратегических оборонных предприятий другим странам

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Зеленский: мы не имеем права продавать контрольные пакеты стратегических оборонных предприятий другим странам

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украинское государство не может себе позволить продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями Украины какой-либо стране.

"(…) о "Мотор Сич". Вопрос не в Китае. Вопрос даже не в том, каким образом покупались акции компании "Мотор Сич" во времена бывшего президента, во времена Порошенко. Вопрос в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями Украины любой стране. Это раз. Никогда, по крайней мере, при мне - я же не на всю жизнь, я же не генеральный секретарь. В мое время точно этого не будет", - сказал Зеленский в интервью американскому СМИ "Axios", которое транслировалось на платформах HBO.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Теги: #мотор_сич #зеленский
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