Люблинский треугольник будет приветствовать привлечение США к взаимодействию со странами Центральной Европы – Кулеба

Активизация привлечения США ко взаимодействию со странами центральной Европы приветствуется странами-участницами инициативы "Люблинский треугольник" (Украина, Литва, Польша), заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Отдельно мы сегодня обсудили тему взаимодействие между Европой и новой администрацией Соединенных Штатов. Мы договорились, что Люблинский треугольник будет приветствовать более активное привлечение США к взаимодействию с регионом Центральной Европы. Считаем, что этот альянс, эта взаимная поддержка будут важным стабилизационным фактором в нашей части Европы и инструментом укрепления демократии и процветания", - сказал Кулеба на онлайн-пресс-брифинге после первого заседания Люблинского треугольника в пятницу.

По его словам, главы МИД также скоординировали позиции в контексте подготовки саммита Восточного партнерства. "Я проинформировал коллег о нашем виденье этого события, у нас позиции здесь совпадают. И главное, что для меня важно было, и для Украины, что наши коллеги из Польши и Литвы поддерживают дифференцированный подход к трем ассоциированным с ЕС странам: Украине, Молдове и Грузии", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что главный результат их разговора - это достижение понимания с коллегами и договоренность о том, что они будут развивать Люблинский треугольник не только как формат трехстороннего взаимодействия, но как важное и влиятельное международное объединение в Центральной Европе. "Я убежден, что у наc получится это сделать, и сегодня мы вышли именно на эту траекторию развития не самим фактом основания треугольника, а наполнением его деятельности конкретным содержанием", - указал он.

Кулеба рассказал, что они вместе с коллегами обсудили ряд тем, таких как противодействие Covid-19 и вакцинация населения, противодействие агрессивной политике РФ в Европе, российской агрессии против Украины, а также совместные действия в рамках Люблинского треугольника для противодействия гибридным угрозам и дезинформации, источником которой является РФ. "В этой сфере мы хотим наладить взаимодействие не только между правительствами, но также между признанными экспертами и учеными", - пояснил министр.

Кроме того, Кулеба детально проинформировал коллег о Крымской платформе, подготовке к учредительному саммиту.

Он отметил, что главы МИД Украины договорились, что вопрос общего исторического наследия, которое подчеркивает общие достижения со времен Люблинской унии, общие победы над общими врагами станут предметом внимания. "Мы будем способствовать исследованиям в этой сфере, будем способствовать празднованию соответствующих дат. Люблинский треугольник имеет свою общую историю, и мы будем ней гордиться и всячески ее популяризировать", - указал Кулеба.

Министр добавил, что предложил, чтобы в рамках исторического направления стороны уделили внимание вкладу крымских татар в развитие Украины, Польши и Литвы, освещению культурных связей, которые существовали между польским, украинским и литовским народами. "Это также будет наш взнос в подъем крымскотатарской культуры, в выяснение ее полномасштабной роли в истории наших стран", - пояснил он.

Главы МИД отметили важную роль молодежных контактов и обменов, и договорились работать над созданием молодежной общественной платформы, которая объединит молодежь из Украины, Литвы и Польши.

Кроме того, Кулеба презентовал логотип Люблинского треугольника, утвержденный министрами в ходе заседания.