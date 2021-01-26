Политика

15:01 26.01.2021

Меркель выступает за честное распределение вакцины от COVID-19

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Меркель выступает за честное распределение вакцины от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за честное распределение вакцины от COVID-19 в мировом сообществе.

"Речь идет о честном распределении, это не только вопрос денег", - сказала она, выступая на всемирном экономическим онлайн-форуме в Давосе. Она подчеркнула, что вакцинация, на сегодняшний момент - это единственный путь выхода из пандемии коронавируса.

По словам Меркель, честное распределение вакцины поможет сформировать также новые партнерства и связи между странами.

По ее словам, в ФРГ рады намерению США снова присоединиться к Всемирной организации здравоохранения.

"Это хороший и важный знак", - сказала она.

Теги: #вакцина #меркель
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