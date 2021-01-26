Политика

14:56 26.01.2021

Голосование за Витренко может состояться в Раде в среду-пятницу - Корниенко

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Голосование за Витренко может состояться в Раде в среду-пятницу - Корниенко

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может состояться в Верховной Раде 27-29 января, сообщил журналистам первый заместитель главы фракции Александр Корниенко после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник вечером.

"Голосование за господина Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра (26 января - ИФ) точно не может быть, потому что нам еще нужно сформировать за него необходимое количество голосов (внутри фракции - ИФ)", - сказал он во время брифинга.

Как отметил Корниенко, кандидатуру Витренко поддержал и президент Владимир Зеленский.

Первый замглавы фракции предположил, что на этот раз у Витренко будет больше поддержки со стороны "Слуги народа", поскольку "за это время он провел определенную работу".

Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часа, поэтому фракция не рассматривала законопроекты. По словам первого замглавы фракции, возможно, это произойдет или 26 января, или уже в рабочем режиме.

"Коллеги задавали вопросы - и текущиеотносительно ситуации с тарифами, и стратегические: как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли", - добавил политик.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем "Телеграмм-канале" косвенно дал понять, что кандидатуру Витренко готовы поддержать депутаты, которые ориентируются на Рината Ахметова ("смотрят талеканал "ТРК "Украина"- ИФ), тогда как любители "1+1" (Игорь Коломойский - ИФ) и "предыдущий работодатель" (Петр Порошенко - ИФ) не хотят давать голоса за его назначение первым вице-премьером - министром энергетики.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 декабря 2020 года не поддержала кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики. "За" проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.

В связи с этим Кабинет министров 21 декабря назначил Витренко первым замминистра энергетики, одновременно возложив на него обязанности министра.

Как заявил Витренко в интервью газете "День", если Рада не поддержит его кандидатуру, он планирует вернуться в частный бизнес.

Теги: #голосование #витренко #рада #корниенко
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