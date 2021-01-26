Политика

11:24 26.01.2021

В "Голосе" раскритиковали законопроект о референдуме в нынешней редакции

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В "Голосе" раскритиковали законопроект о референдуме в нынешней редакции

Принятие во втором чтении законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум в имеющейся редакции может привести к необоснованному корректированию или отмене законов, убежден народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Сегодня мы должны рассматривать законопроект о референдуме. Если он будет принят в действующей редакции, мы фактически предоставляем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку... Если закон будет принят, то кто угодно по любому поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа", - отметил Рахманин, выступая с трибуны в Верховной Раде во вторник.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

Во втором чтении этот законопроект Рада планирует рассмотреть 26 января.

Теги: #реферндум #законопроект #рада #голос
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