Политика

10:38 26.01.2021

Разумков объявил об избрании Железняка председателем фракции"Голос" в Раде

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Разумков объявил об избрании Железняка председателем фракции"Голос" в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании во вторник сообщил об избрании председателем парламентской фракции политической партии "Голос" в народного депутата Ярослава Железняка.

Также спикер объявил об избрании заместителем председателя фракции "Голос" народного депутата Романа Костенко.

Как сообщалось, фракция "Голос" на своем заседании 28 декабря 2020 года приняла решение о ротации в должности председателя. Новым председателем фракции был избран Железняк, занее занимавший должность зампредседателя, тогда как бывший председатель фракции Сергей Рахманин объяснил свое решение уйти с поста необходимостью сосредоточиться на вопросах, связанных с национальной безопасности, поскольку он является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Теги: #голос #партия #железняк
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