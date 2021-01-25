Профильный комитет Рады рассмотрит ходатайство Харьковского горсовета 27 января

Ходатайство Харьковского городского совета парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рассмотрит в среду, 27 января, сообщил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"По результатам моего обращения, вопрос проведения выборов мэра Харькова будет рассмотрен комитетом Верховной Рады по организации госвласти и местного самоуправления 27 января", - написал Качура в своем Телеграмм-канале в понедельник.

В подтверждение своих слов депутат обнародовал скан ответа руководителя комитета Андрея Клочко на его обращение.

Как отмечается в письме, в настоящее время ходатайство Харьковского городского совета о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы находится на изучении в подкомитете по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии.