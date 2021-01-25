Кулеба о протестах в РФ: Украина поддерживает призывы к освобождению Навального

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом президента РФ Владимира Путина, однако не стоит им очаровываться с точки зрения интересов украинского государства.

"Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест в защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага - мой друг", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" вечером в воскресенье.

По его словам, Навальный сейчас является олицетворением протестов. "На самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу".

"Надо понимать Россию. Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным, с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушеным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - подчеркнул министр.

Также он считает, что Навальному придется извиняться за российскую агрессию в отношении Украины в случае возглавления им России "в какой-то перспективе в результате демократических выборов" или занятия им какого-то политического места в системе. "Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", - подытожил Кулеба.